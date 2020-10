Barcellona | Koeman | “Suarez via? Scelta del club | Messi non l’ha presa bene”

Leggi su sportface

(Di martedì 13 ottobre 2020) “Suarez? Gli ho solo detto che sarebbe stato difficile per lui partire da titolare. Ha fatto fatica ad accettarlo, ma non ho mai avuto problemi con lui. Si è allenato bene, normalmente. Alla fine ha deciso di partire e e io gli ho detto che, nel caso fosse rimasto, avrebbe potuto dimostrarmi che sbagliavo. Mi sono trovato bene con Luis, ma la società aveva deciso di ringiovanire la rosa. Abbiamo Ansu Fati, Pedri, Trincao, Dest, Araujo, giocatori con cui guardare al futuro“. Queste le dichiarazioni di Ronald, allenatore del, ai microfoni di Nos a proposito dell’addio di Luis Suarez, ora in forza all’Atletico Madrid. E sulla reazione di: “Lo capisco. Le loro famiglie uscivano insieme. Gliel’ho detto: è un peccato che se ne vada, ma sono scelte del ...