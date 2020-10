Amiga Mini arriverà il prossimo anno?

(Di martedì 13 ottobre 2020) Indie Retro News, ha riportato un breve post di Retro Games, il creatore del C64, che ha suggerito su Facebook l'arrivo nel 2021 di una nuova macchina "retro".Non ci vuole molto per realizzare che il misterioso computer è un500! Quindi sì, sembra che il 2021 ci porterà una "nuova edizione" dell'500.Purtroppo, oltre al teaser non ci sono altre informazioni. Ora, la domanda è: Retro Games lancerà prima una versionee poi un'edizione a grandezza naturale? Solo il tempo lo dirà!Leggi altro...

