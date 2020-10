60 migranti su 72 positivi al coronavirus. Rivolta in un centro di accoglienza (Di martedì 13 ottobre 2020) Rivolta in un centro di accoglienza di Sassari. I migranti hanno chiesto di fare il secondo tampone. SASSARI – Rivolta in un centro di accoglienza di Sassari. Come riportato dall’Ansa, nella serata di martedì 13 ottobre 2020 i migranti si sono ribellati, chiedendo di fare il secondo tampone nel giro di poche ore. La struttura ospita 70 profughi e di questi 62 sono risultati positivi. Immediato l’intervento della polizia in tenuta antisommossa per riportare la situazione alla calma. Rivolta migranti in un centro di accoglienza La Rivolta dei migranti è scoppiata nella serata di martedì ... Leggi su newsmondo (Di martedì 13 ottobre 2020)in undidi Sassari. Ihanno chiesto di fare il secondo tampone. SASSARI –in undidi Sassari. Come riportato dall’Ansa, nella serata di martedì 13 ottobre 2020 isi sono ribellati, chiedendo di fare il secondo tampone nel giro di poche ore. La struttura ospita 70 profughi e di questi 62 sono risultati. Immediato l’intervento della polizia in tenuta antisommossa per riportare la situazione alla calma.in undiLadeiè scoppiata nella serata di martedì ...

