Via libera alla riduzione Irap (Di lunedì 12 ottobre 2020) Irap La prima Commissione, presieduta da Carlo Riva Vercellotti, ha dato parere positivo alla delibera con cui la Giunta regionale varerà le riduzioni dell'Irap per alcune categorie. La delibera ... Leggi su gazzettadalba (Di lunedì 12 ottobre 2020)La prima Commissione, presieduta da Carlo Riva Vercellotti, ha dato parere positivodecon cui la Giunta regionale varerà le riduzioni dell'per alcune categorie. La de...

CatalfoNunzia : Via libera definitivo della Camera al #DecretoAgosto. Con la parte più cospicua delle risorse (12 mld su 25) sosten… - LaStampa : La decisione dell’Agenzia del farmaco: «Strumento efficace ed etico». Svolta per la tutela delle giovanissime. Cons… - Montecitorio : 294 voti favorevoli, 217 contrari. Via libera della Camera alla questione di fiducia sul #DecretoAgosto #OpenCamera - Graziella2201 : @Mynamei25892973 Le direi: non avere paura di essere libera, credi in te sei speciale, non ascoltare chi dubita e v… - cristinascarfia : RT @davcarretta: Sul meccanismo sullo Stato di diritto negoziati costruttivi ma accordo ancora lontano tra la presidenza tedesca dell’Ue e… -