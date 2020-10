Tumore al polmone confuso con il Covid in Gb | ' Rischiamo altri 35mila morti'

ivamio : RT @alberto39797294: In Italia ogni anno muoiono 33.000 persone di tumore ai polmoni causa fumo. Mi aspetto un DPCM di chiusura dei tabacca… - alberto39797294 : In Italia ogni anno muoiono 33.000 persone di tumore ai polmoni causa fumo. Mi aspetto un DPCM di chiusura dei taba… - Informazioneli5 : RT @ilmessaggeroit: Tumore al polmone confuso con il Covid: «Così il Regno Unito rischia altre decine di migliaia di morti» - simcopter : RT @paolorm2012: Tumore al polmone confuso con il Covid: «Così il Regno Unito rischia altre decine di migliaia di morti» - paolorm2012 : RT @paolorm2012: Tumore al polmone confuso con il Covid: «Così il Regno Unito rischia altre decine di migliaia di morti» -

Fino a 3 milioni di persone nel Regno Unito avrebbero mancato test fondamentali per individuare in tempo il tumore al polmone perché scambiati per casi di Covid-19. Sono le stime, riportate dal ...Migliaia tumori ai polmoni potrebbero non essere stati diagnosticati perché i sintomi della malattia sono simili a quelli del coronavirus. Secondo gli esperti nel Regno Unito ...