«The Crown», parla il cast: «Preparatevi per la quarta stagione, tra la storia di Diana e tanti colpi di scena» (Di lunedì 12 ottobre 2020) Se c'è una cosa su cui il cast della quarta stagione di The Crown concorda è che il cuore dei nuovi episodi, che vedremo su Netflix il 15 novembre, non indagherà solo l'anima più intima di casa Windsor, ma anche uno dei personaggi più sfuggenti e scontornati che la Corona britannica abbia mai affrontato: Lady Diana. A prestarle il volto è la giovane e poco conosciuta Emma Corrin, che regala una performance intensa, struggente, studiata nei più piccoli dettagli. Durante l'incontro virtuale con la stampa, infatti, l'attrice rivela non solo di aver letto molte biografie e di aver visto molti documentari su Lady D – «Mi sono resa conto molto rapidamente di come sia difficile processare una simile quantità di informazioni» -, ma anche di averne studiato i movimenti per capire a quale animale poteva ispirarsi per darle vita sullo schermo. «Ho parlato con Polly Bennett, la nostra movement coach, e mi ha chiesto che tipo di animale mi ricordasse Diana. La prima immagine che mi è venuta in mente è stata quella di un cervo con i fari di una macchina puntati addosso, ma lei non era convinta. Pochi giorni dopo ho visto dei gatti sul patio fuori casa che inclinavano la testa nello stesso modo. Ho pensato a quanto fossero misteriosi, al fatto che non danno mai davvero loro stessi pur attirando una grande attenzione su di sé e come siano molto affettuosi solo quando vogliono. Lì ho pensato: "Oh mio dio, è Diana"». https://www.youtube.com/watch?v=m97FsDQX1rg

