Rivolta nel Centro rimpatri di via Corelli a Milano: tra le proteste alcuni migranti tentano la fuga. Quattro feriti non gravi (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ambulanze e camionette della polizia in via Corelli a Milano, sede del Centro permanente per i rimpatri (Cpr) che ha riaperto alla fine di settembre, nonostante mesi di proteste. Nel pomeriggio di lunedì 12 ottobre è scattata una Rivolta tra circa trenta cittadini di origine tunisina, di due diversi settori del Cpr. Nel corso dei disordini, i manifestanti hanno svuotato alcuni degli estintori presenti nell’edificio e alcuni hanno tentato la fuga. Per questo alla fine dei disordini, durati poco più di un’ora, si è passati al conteggio delle persone rinchiuse nel Cpr. Gli agenti in tenuta antisommossa, assieme ai colleghi dell’ufficio immigrazione e a quelli delle volanti sono intervenuti in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ambulanze e camionette della polizia in via, sede delpermanente per i(Cpr) che ha riaperto alla fine di settembre, nonostante mesi di. Nel pomeriggio di lunedì 12 ottobre è scattata unatra circa trenta cittadini di origine tunisina, di due diversi settori del Cpr. Nel corso dei disordini, i manifestanti hanno svuotatodegli estintori presenti nell’edificio ehanno tentato la. Per questo alla fine dei disordini, durati poco più di un’ora, si è passati al conteggio delle persone rinchiuse nel Cpr. Gli agenti in tenuta antisommossa, assieme ai colleghi dell’ufficio immigrazione e a quelli delle volanti sono intervenuti in ...

