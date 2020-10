Quello che i tecnici sanitari non ci dicono

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 12 ottobre 2020) di Flavio de Luca Inon loma, a sentireche consigliano, ritengono che i prossimi mesi segneranno la differenza sulla risposta a COVID 19 in attesa del vaccino. Tutti si guardano dal suggerire apertamente il lock-down ma si avverte che parlano col freno a mano tirato. L’impennata dei contagi è effettiva ma a differenza di quando la pandemia si annunciò, la scorsa primavera, la popolazione non sembra preoccuparsi nonostante la gente abbia ricominciato a morire. E’ come se il mondo avesse usato l’estate dell’emisfero boreale per mitridatizzarsi psicologicamente dagli effetti del COVID. La verità è che la teoria dell’immunità di gregge sta vincendo la scommessa con i suoi detrattori; ce loil lock-down ...