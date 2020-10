Polonia Italia: Verratti illumina, ma Chiesa è troppo impreciso (Di lunedì 12 ottobre 2020) L’Italia non va oltre lo 0-0 in casa della Polonia. Non basta un grande Verratti agli AzzurriFinisce con tanti rimpianti il match tra Polonia e Italia. Gli azzurri hanno creato molto in zona gol, arrivando con facilità nei pressi della porta avversaria. E’ però mancata precisione negli ultimi metri, con una quantità piuttosto rilevante di errori tecnici commessi in ogni zona del campo. Non a caso, ai microfoni del post gara, Mancini e Verratti si sono lamentati delle pessime condizioni del terreno di gioco, che secondo loro ha molto influito sull’andamento della partita.L’Italia è scesa in campo con lo scaglionamento che ormai siamo abituati a conoscere: un 4-1-4-1 in fase difensiva che diventa un 3-2-5 quando gli ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 ottobre 2020) L’non va oltre lo 0-0 in casa della. Non basta un grandeagli AzzurriFinisce con tanti rimpianti il match tra. Gli azzurri hanno creato molto in zona gol, arrivando con facilità nei pressi della porta avversaria. E’ però mancata precisione negli ultimi metri, con una quantità piuttosto rilevante di errori tecnici commessi in ogni zona del campo. Non a caso, ai microfoni del post gara, Mancini esi sono lamentati delle pessime condizioni del terreno di gioco, che secondo loro ha molto influito sull’andamento della partita.L’è scesa in campo con lo scaglionamento che ormai siamo abituati a conoscere: un 4-1-4-1 in fase difensiva che diventa un 3-2-5 quando gli ...

