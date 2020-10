Napoli, de Magistris attacca ancora De Luca: Contro la pandemia non servono sceriffi (Di lunedì 12 ottobre 2020) “Ora che i numeri dei contagi aumentano e vengono alla luce i numeri della sanità regionale, causati dai governi precedenti e anche da De Luca che ha molto ridotto i presidi di sanità pubblica, c’è la preoccupazione. Con la propaganda politica che furoreggiava con qualche show su Facebook o qualche vignetta si aggirava la pandemia, ma per la pandemia non serve lo sceriffo, serve la sanità pubblica”. Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, intervenuto a Radio Capital. Con il governatore campano Vincenzo De Luca, assicura de Magistris, “non c’è uno sContro personale, ma politico. Noi siamo stati, io in particolare, sempre molto critici dall’inizio. Io ho attribuito i ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 12 ottobre 2020) “Ora che i numeri dei contagi aumentano e vengono alla luce i numeri della sanità regionale, causati dai governi precedenti e anche da Deche ha molto ridotto i presidi di sanità pubblica, c’è la preoccupazione. Con la propaganda politica che furoreggiava con qualche show su Facebook o qualche vignetta si aggirava la, ma per lanon serve lo sceriffo, serve la sanità pubblica”. Lo ha detto il sindaco diLuigi de, intervenuto a Radio Capital. Con il governatore campano Vincenzo De, assicura de, “non c’è uno spersonale, ma politico. Noi siamo stati, io in particolare, sempre molto critici dall’inizio. Io ho attribuito i ...

news24_napoli : De Magistris attacca De Luca: “Sceriffo, la pandemia non l’aggiri con… - news24_napoli : De Magistris attacca De Luca: “Sceriffo, la pandemia non l’aggiri con… - patriziagatto3 : @AlexSardo1 Molti non hanno dato il voto, crediamo che abbia dato falsa cittadinanza ai neri perché in Campania e… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 De Magistris attacca De Luca: “Non bastano gli show sui social per gove… - lucaclarinet : RT @tuttonapoli: De Magistris contro De Luca: 'Non serve lo sceriffo e gli show su Facebook, per la pandemia serve la sanità pubblica' http… -