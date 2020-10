Maria De Filippi a Domenica In svela perché era terrorizzata per il Festival di Sanremo con Carlo Conti

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Nel pomeriggio di ieri su Rai Uno Mara Venier ha ospitato aIn nientemeno cheDe. L’ospitata era attesa da tempo, complice il rapporto di grande amicizia che lega entrambe dall’esperienza di Tu si que vales, e ieri si è finalmente concretizzata. Durante la tradizionale intervista condotta dalla padrona di casa, la Dehato il motivo per cui era cosìdall’idea di co-condurre ildiaccanto a. PerchéDeeraper2017 In un passaggio della lunga chiacchierata avuta con l’amica Mara Venier, ...

LucaDondoni : Mara Venier che si emoziona e le scendono le lacrime quando entra Maria De Filippi a #DomenicaIn significa qualcosa… - UnioneSarda : Leggi qui l'articolo de L'#UnioneSarda - Cribbiolina : RT @bea_jilly: 12 Ottobre. Oggi è la giornata delle asfaltate di Maria de Filippi #uominiedonne - bea_jilly : 12 Ottobre. Oggi è la giornata delle asfaltate di Maria de Filippi #uominiedonne - whiteguidos : @LaDonnola @mimmoshi @braveheartmmt @federicovizo87 Non capiscono..20 anni di Maria De Filippi, guarda il risultato??????? -

Ultime Notizie dalla rete : Maria Filippi

... se non in modo passionale come ha fatto con la storica concorrente del programma di Maria De Filippi. Arrivati al confronto, l’uomo avrebbe assicurato di essere rimasto piacevolmente ..."Io ero l'amante di Costanzo, sua mogie Marta Flavi ci scoprì". Maria De Filippi si racconta a Domenica In, parla della sua vita privata con l'amica Mara Venier e fa anche una clamorosa rivelazione.