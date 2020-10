Live Non è la D’Urso, Vittorio Sgarbi e Franceska Pepe: «In bagno insieme, ma non è successo nulla perché mi fai schifo» (Di lunedì 12 ottobre 2020) Franceska Pepe e Vittorio Sgarbi si incontrano a “Live Non è la D’Urso” e si confrontano sulla loro “relazione”, durata sette ore. Al Grande Fratello Vip infatti Francesca ha raccontato di aver avuto una love story durata appunto sette ore con Vittorio Sgarbi, che ha dato la sua versione dei fatti. Sgarbi in una precedente puntata di “Live non è la D’Urso” aveva parlato di scambio di baci e “una parentesi affettuosa che durò fino alle sette del mattino”, ma Franceska l’ha sconfessato: “Quando me l’hanno chiesto nel reality – ha spiegato ai microfoni della trasmissione di Barbara D’Urso – ci ho pensato e ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 12 ottobre 2020)si incontrano a “Non è la D’Urso” e si confrontano sulla loro “relazione”, durata sette ore. Al Grande Fratello Vip infatti Francesca ha raccontato di aver avuto una love story durata appunto sette ore con, che ha dato la sua versione dei fatti.in una precedente puntata di “non è la D’Urso” aveva parlato di scambio di baci e “una parentesi affettuosa che durò fino alle sette del mattino”, mal’ha sconfessato: “Quando me l’hanno chiesto nel reality – ha spiegato ai microfoni della trasmissione di Barbara D’Urso – ci ho pensato e ...

