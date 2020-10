Ladispoli, ha tosse e febbre ma organizza lo stesso festa per il figlio: era positiva (Di lunedì 12 ottobre 2020) Sta male ma non vuol togliere ai figli la gioia di una festa per il compleanno. Purtroppo era positiva al Covid e manda tutti in quarantena. compleanno inaspettatoNon una, ma due feste per festeggiare al meglio il compleanno del figlio che compie 8 anni. Un gesto d’amore o un gesto irresponsabile? Le reazioni si dividono in chi apprezza il gesto della mamma che stava male ma non sapeva di essere positiva al Covid. Di parere opposto ovviamente tutti quelli che ora sono costretti alla quarantena perché hanno partecipato alle feste, che rinfacciano alla donna di non essersi fatta controllare prima di organizzare qualsiasi cosa. E’ successo a Ladispoli, in provincia di Roma. La donna aveva la febbre accompagnata a tosse ... Leggi su chenews (Di lunedì 12 ottobre 2020) Sta male ma non vuol togliere ai figli la gioia di unaper il compleanno. Purtroppo eraal Covid e manda tutti in quarantena. compleanno inaspettatoNon una, ma due feste per festeggiare al meglio il compleanno delche compie 8 anni. Un gesto d’amore o un gesto irresponsabile? Le reazioni si dividono in chi apprezza il gesto della mamma che stava male ma non sapeva di essereal Covid. Di parere opposto ovviamente tutti quelli che ora sono costretti alla quarantena perché hanno partecipato alle feste, che rinfacciano alla donna di non essersi fatta controllare prima dire qualsiasi cosa. E’ successo a, in provincia di Roma. La donna aveva laaccompagnata a...

