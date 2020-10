La sottosegretaria Zampa: 'Ora dobbiamo fare in modo che il virus non torni a correre' (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ora è il momento della responsabilità: ''Era prevedibile che, essendo il virus esattamente vivo come quando l'abbiamo lasciato, ci saremmo ritrovati di fronte ad un aumento dei casi". Così Sandra ... Leggi su globalist (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ora è il momento della responsabilità: ''Era prevedibile che, essendo ilesattamente vivo come quando l'abbiamo lasciato, ci saremmo ritrovati di fronte ad un aumento dei casi". Così Sandra ...

globalistIT : - Mikepub1 : RT @Signorasinasce: #Coronavirus , la sottosegretaria #Zampa : 'Guanti obbligatori sui mezzi pubblici'. Ma non ci avevano detto che i guan… - Profilo3Marco : RT @Libero_official: #coronavirus, la sottosegretaria #Zampa: '#Guanti obbligatori sui mezzi pubblici'. #Iss e #Oms mettono in guardia #mas… - leomirti : RT @Signorasinasce: #Coronavirus , la sottosegretaria #Zampa : 'Guanti obbligatori sui mezzi pubblici'. Ma non ci avevano detto che i guan… - ilbarone1967 : RT @Signorasinasce: #Coronavirus , la sottosegretaria #Zampa : 'Guanti obbligatori sui mezzi pubblici'. Ma non ci avevano detto che i guan… -