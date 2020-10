La Posta di YoYo: arrivano la diretta, giochi da casa e puntate tematiche (Di lunedì 12 ottobre 2020) Carolina Benvenga e Lallo il Cavallo Grandi novità in arrivo per La Posta di YoYo. La nuova edizione dello storico appuntamento di Rai YoYo prenderà il via oggi alle 16.50 e per la prima volta andrà in onda in diretta. Un modo per essere ancora più vicini al pubblico di bambini e famiglie in un periodo particolare come quello attuale, fortemente segnato da restrizioni legate alla pandemia da Covid-19. Alla guida del programma, come sempre, Carolina Benvenga e Lallo il Cavallo, lo stralunato pupazzo animato da Piero Marcelli. Ogni giorno i due padroni di casa alterneranno parentesi interamente dedicate alla Posta inviata dai piccoli telespettatori, inquadrata in un contesto social attento alle nuove forme di comunicazione, a momenti di sit-com, sorprese, ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 12 ottobre 2020) Carolina Benvenga e Lallo il Cavallo Grandi novità in arrivo per Ladi. La nuova edizione dello storico appuntamento di Raiprenderà il via oggi alle 16.50 e per la prima volta andrà in onda in. Un modo per essere ancora più vicini al pubblico di bambini e famiglie in un periodo particolare come quello attuale, fortemente segnato da restrizioni legate alla pandemia da Covid-19. Alla guida del programma, come sempre, Carolina Benvenga e Lallo il Cavallo, lo stralunato pupazzo animato da Piero Marcelli. Ogni giorno i due padroni dialterneranno parentesi interamente dedicate allainviata dai piccoli telespettatori, inquadrata in un contesto social attento alle nuove forme di comunicazione, a momenti di sit-com, sorprese, ...

Grandi novità in arrivo per La Posta di YoYo. La nuova edizione dello storico appuntamento di Rai YoYo prenderà il via oggi alle 16.50 e per la prima volta andrà in onda in diretta. Un modo per essere ...

