I «colpi» della distribuzione alla sala (Di martedì 13 ottobre 2020) Il presidente dell’Agis (Associazione generale italiana dello spettacolo) Carlo Fontana ha subito espresso «soddisfazione» per le parole del Ministro della cultura Franceschini, che ha confermato l’assenza nel Dpcm al varo al consiglio dei ministri di una stretta sulle capienze dei «luoghi di spettacolo». Alle voci che li volevano dimezzati Franceschini ha infatti risposto che «non esiste questo rischio»: nei luoghi di spettacolo al chiuso il tetto massimo continua quindi a essere di 200 persone, mentre all’aperto di 1000. «Con la … Continua L'articolo I «colpi» della distribuzione alla sala proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 13 ottobre 2020) Il presidente dell’Agis (Associazione generale italiana dello spettacolo) Carlo Fontana ha subito espresso «soddisfazione» per le parole del Ministrocultura Franceschini, che ha confermato l’assenza nel Dpcm al varo al consiglio dei ministri di una stretta sulle capienze dei «luoghi di spettacolo». Alle voci che li volevano dimezzati Franceschini ha infatti risposto che «non esiste questo rischio»: nei luoghi di spettacolo al chiuso il tetto massimo continua quindi a essere di 200 persone, mentre all’aperto di 1000. «Con la … Continua L'articolo I «proviene da il manifesto.

GiandomenicoFu3 : @Emma02478820 @matteosalvinimi Non le piacciono i colpi di sole della Meloni ? - giorgiodimaio : @fedprinc @vitobarile Non capisco però perché non si è messo a remare aumentando il margine dei colpi, specie dopo… - FlisiMaura : @GiancarloDeRisi @Claudietta673 Non battono colpi perché ce lo chiede la UE e bisconticino ha bisogno anche della U… - Carmine13051963 : RT @GiEffeRuzzeddu: @iltrumpo Se si dovesse purtroppo arrivare a lockdown, anche mirati, si prevede una recrudescenza della terribile prost… - GiEffeRuzzeddu : @iltrumpo Se si dovesse purtroppo arrivare a lockdown, anche mirati, si prevede una recrudescenza della terribile p… -

Ultime Notizie dalla rete : colpi della I «colpi» della distribuzione alla sala | il manifesto Il Manifesto La differenza di CR7. Kulu, Chiesa e Berna: tre personaggi in cerca d’autore. I giorni di Paratici

iGaleotta fu la battuta a De Ligt. E l’olandese venne a Torino. Ora si abbraccia e scherza con Mbappé, i tifosi sognano. Il francese non approderà alla Juventus, chissà ...

Resilienza, resilienza!! Ma statica

Negli ultimi tempi, diciamo qualche anno, siamo stati sommersi dal riprodursi della parola “resilienza”, prima quasi sconosciuta nel linguaggio corrente. Ora il termine, che trabocca quotidianamente n ...

iGaleotta fu la battuta a De Ligt. E l’olandese venne a Torino. Ora si abbraccia e scherza con Mbappé, i tifosi sognano. Il francese non approderà alla Juventus, chissà ...Negli ultimi tempi, diciamo qualche anno, siamo stati sommersi dal riprodursi della parola “resilienza”, prima quasi sconosciuta nel linguaggio corrente. Ora il termine, che trabocca quotidianamente n ...