Google: arrivano gli avvisi in-app per gli account compromessi (Di lunedì 12 ottobre 2020) Google si prepara a introdurre un nuovo sistema di avvisi in-app per rafforzare il livello di protezione degli account da eventuali attacchi hacker. Come ha spiegato infatti lo stesso colosso di Mountain View in un lungo post sul proprio blog ufficiale, nelle prossime settimane, prima su iOS e poi su Android, sarà attivato un nuovo sistema di avvisi che segnalerà all’utente qualsiasi problema inerente l’integrità del proprio account, come attività sospette o compromissione dello stesso. L’aspetto interessante della nuova soluzione è che gli avvisi saranno visualizzati all’interno di una qualsiasi delle app Google che sia attiva in quel momento, quindi se state utilizzando Maps apparirà in Maps, se invece ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020)si prepara a introdurre un nuovo sistema diin-app per rafforzare il livello di protezione deglida eventuali attacchi hacker. Come ha spiegato infatti lo stesso colosso di Mountain View in un lungo post sul proprio blog ufficiale, nelle prossime settimane, prima su iOS e poi su Android, sarà attivato un nuovo sistema diche segnalerà all’utente qualsiasi problema inerente l’integrità del proprio, come attività sospette o compromissione dello stesso. L’aspetto interessante della nuova soluzione è che glisaranno visualizzati all’interno di una qualsiasi delle appche sia attiva in quel momento, quindi se state utilizzando Maps apparirà in Maps, se invece ...

