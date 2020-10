Doctor Who: The Edge of Reality è il nuovo videogioco che unisce i Dottori di David Tennant e Jodie Whittaker (Di lunedì 12 ottobre 2020) Un nuovo gioco di Doctor Who arriverà nel 2021, o almeno, una specie. Doctor Who: The Edge of Reality sarà disponibile verso la primavera del 2021 su PC, Switch, PS4 e Xbox One e includerà gli attori di Doctor Who, Jodie Whittaker e David Tennant che daranno voce ai Dottori che interpretano nella serie. Sarà un gioco d'avventura in prima persona.The Edge of Reality non è un gioco completamente nuovo, poiché è basato sul titolo VR del 2019 Doctor Who: The Edge of Time. Secondo il sito ufficiale del gioco, Edge of Reality presenterà ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ungioco diWho arriverà nel 2021, o almeno, una specie.Who: Theofsarà disponibile verso la primavera del 2021 su PC, Switch, PS4 e Xbox One e includerà gli attori diWho,che daranno voce aiche interpretano nella serie. Sarà un gioco d'avventura in prima persona.Theofnon è un gioco completamente, poiché è basato sul titolo VR del 2019Who: Theof Time. Secondo il sito ufficiale del gioco,ofpresenterà ...

Un nuovo gioco di Doctor Who arriverà nel 2021, o almeno, una specie. Doctor Who: The Edge of Reality sarà disponibile verso la primavera del 2021 su PC, Switch, PS4 e Xbox One e includerà gli attori ...

Un nuovo gioco di Doctor Who arriverà nel 2021, o almeno, una specie. Doctor Who: The Edge of Reality sarà disponibile verso la primavera del 2021 su PC, Switch, PS4 e Xbox One e includerà gli attori ...