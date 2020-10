Dl Agosto: Camera conferma fiducia, 294 sì (Di lunedì 12 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 12 OTT - La Camera conferma la fiducia al governo sul decreto legge Agosto con 294 voti a favore, 217 contrari e due astenuti. In base a quanto deciso dai capigruppo di Montecitorio, a ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 12 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 12 OTT - Lalaal governo sul decreto leggecon 294 voti a favore, 217 contrari e due astenuti. In base a quanto deciso dai capigruppo di Montecitorio, a ...

