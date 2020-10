Cuore d’oro Klopp: risponde con una lettera toccante a piccolo tifoso che soffre di ansia (Di lunedì 12 ottobre 2020) L'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ha risposto con una lunga lettera ad un giovane tifoso della sua squadra che ha ammesso di soffrire di ansia. Il piccolo Lewis Balfe , secondo maidenhead-advertiser.co.uk . ha condiviso i suoi sentimenti con il tecnico, scrivendo sul sito ufficiale dei Reds, dopo essere entrato in una nuova scuola. Klopp dopo aver letto l'accorato messaggio del piccolo tifoso ha voluto replicare inviandogli una lettera. "Ciao Lewis. Posso iniziare con il mio segreto? Sono nervoso. Ad essere sincero, sarei preoccupato se non fossi nervoso, perché quando succede, ho l'opportunità di trasformare questa energia in qualcosa di positivo. Mi hai chiesto cosa faccio quando i miei giocatori si sentono ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 12 ottobre 2020) L'allenatore del Liverpool Jurgenha risposto con una lungaad un giovanedella sua squadra che ha ammesso di soffrire di. IlLewis Balfe , secondo maidenhead-advertiser.co.uk . ha condiviso i suoi sentimenti con il tecnico, scrivendo sul sito ufficiale dei Reds, dopo essere entrato in una nuova scuola.dopo aver letto l'accorato messaggio delha voluto replicare inviandogli una. "Ciao Lewis. Posso iniziare con il mio segreto? Sono nervoso. Ad essere sincero, sarei preoccupato se non fossi nervoso, perché quando succede, ho l'opportunità di trasformare questa energia in qualcosa di positivo. Mi hai chiesto cosa faccio quando i miei giocatori si sentono ...

ItaSportPress : Cuore d'oro Klopp: risponde con una lettera toccante a piccolo tifoso che soffre di ansia - - fvalensise : @masistia I fetenti in odore di mafia come primo 'attrezzo' si forniscono di un cucciolo di pit, cane corso e altre… - salmonaa_ : @otiv_tmd3 @marco171292 @VinEnzo90 A me dispiace che dà st'impressione?? Ha un cuore d'oro?peccato se ne esce con st… - Sanremo_2021 : #RadioItalia Dopo il successo di #BimbiPerStrada (#Children)il nostro cantautore dal cuore d'oro torna in pista co… - onedreamtxt_ita : RT @jessy03_JK: Taehyun 'Magic Boy' Sei un ragazzo magico con un cuore d'oro? Nonostante la tua età sei molto maturo e questa è una delle c… -

Ultime Notizie dalla rete : Cuore d’oro «Alfredino - Una storia italiana», annunciato il cast della serie tv Corriere della Sera