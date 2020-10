A Vienna non ci sono 10 bambini ricoverati in ospedale per colpa della mascherina

Leggi su facta.news

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Il 5 ottobre 2020 su Facebook è stata pubblicata la foto di una bambina su un letto diaccompagnata da un testo che recita: «Un medico conferma che acigià 10incon un’infiammazione polmonare fungina da indossare la maschera!». Il riferimento è ai dispositivi di protezione individuale per contrastare la diffusionepandemia da Covid-19. Questa notizia non trova riscontro in nessuna testata nazionale e locale ed è stata smentita dagli ospedali viennesi. Si tratta quindi di una notizia frutto di fantasia. Andiamo con ordine. Post pubblicato su Facebook il 5 ottobre 2020 – Notizia falsa Come hanno spiegato i colleghi di Afp Factual, a ...