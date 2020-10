Tommaso Zorzi smaschera i “comodini” del GF Vip e fa sbroccare Enock e Morra (Di domenica 11 ottobre 2020) A Tommaso Zorzi si può dire di tutto, ma non che non sia un perfetto animale da reality, in queste settimane infatti è riuscito anche a riaccendere discussioni quasi morte e a puntare i riflettori sulle bugie dei suoi coinquilini. Oggi grazie ad una mossa diabolica degli autori del GF Vip, l’influencer ha fatto scoppiare una guerra nella casa di Cinecittà, che ha visto tra i protagonisti anche Enock. La produzione ha mostrato ai concorrenti alcuni tweet in cui si parla di “comodini”, personaggi noiosi che all’interno del reality non creano dinamiche. Tommaso ha chiesto ai suoi coinquilini: “Alzi la mano chi pensa che ci siano persone che non si espongono“. Tutti i gieffini hanno alzato la mano e a quel punto Zorzi ha fatto un’altra domanda: ... Leggi su biccy (Di domenica 11 ottobre 2020) Asi può dire di tutto, ma non che non sia un perfetto animale da reality, in queste settimane infatti è riuscito anche a riaccendere discussioni quasi morte e a puntare i riflettori sulle bugie dei suoi coinquilini. Oggi grazie ad una mossa diabolica degli autori del GF Vip, l’influencer ha fatto scoppiare una guerra nella casa di Cinecittà, che ha visto tra i protagonisti anche. La produzione ha mostrato ai concorrenti alcuni tweet in cui si parla di “comodini”, personaggi noiosi che all’interno del reality non creano dinamiche.ha chiesto ai suoi coinquilini: “Alzi la mano chi pensa che ci siano persone che non si espongono“. Tutti i gieffini hanno alzato la mano e a quel puntoha fatto un’altra domanda: ...

