Schianto frontale fra auto all' alba | cacciatore muore insieme al suo cane

CODEVIGO (PADOVA) - Frontale tra due auto alle 6.30 di stamani, domenica 11 ottobre 2020. Morto sul colpo, insieme al suo cane, il cacciatore Mauro Farinazzo, 69 anni, di Loreggia. Ferito ma non ...

Due morti: denunciato per omicidio stradale

Il giovane, 27 anni, era alla guida della potente Bmw coinvolta nell’incidente nel quale morirono Lauro Girotto e Nicolae Sirbu ...

