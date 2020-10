Nuovi record di contagi nel mondo (Di domenica 11 ottobre 2020) Nelle ultime 24 ore, i casi registrati sono stati oltre 383mila, in Europa oltre 123mila. L'India ha superato il traguardo degli oltre 7 milioni di contagi, il Brasile quello dei 150mila morti Leggi su tg.la7 (Di domenica 11 ottobre 2020) Nelle ultime 24 ore, i casi registrati sono stati oltre 383mila, in Europa oltre 123mila. L'India ha superato il traguardo degli oltre 7 milioni di, il Brasile quello dei 150mila morti

Agenzia_Ansa : Oms: 'Record di nuovi casi nel mondo, 383mila in 24 ore'. L'India supera i 7 milioni di contagi e si avvicina a sor… - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 10 ottobre: 5.724 nuovi contagi, 29 morti. Record di tamponi [a cura di AGNESE A… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, 3.678 nuovi casi: mai così tanti contagi da metà aprile | Record di oltre 125mila tamponi… - SerroniMarco : RT @francescatotolo: Dati #coronavirus #10ottobre Attualmente positivi: 74.829 Nuovi positivi: 4.719 Tamponi: 133.084(RECORD) % positivi su… - momentosera : In Europa 123.684 nuovi casi di #coronavirus in 24 ore. Anche nel mondo i contagi in un solo giorno arrivano a un n… -