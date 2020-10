Monza, Galliani ” Se non saliamo in A sarebbe un fallimento, fiducia in Brocchi (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il Monza è una tra le squadre più accreditate, se non la più accredita, per vincere il campionato di serie B. Gli enormi investimenti fatti dal duo Galliani e Berlusconi per dare una squadra forte a Brocchi dovrebbero garantire in maniera certa la serie A, ma non è così. Il campionato cadetto è molto difficile, completamente diverso sia dalla Lega Pro che dalla serie A, rispetto alla Lega Pro è molto più tecnico invece rispetto alla serie A è molto più fisico e d’intensità. Molte squadre scese dalla A, nonostante avessero una rosa fortissima, hanno avuto enormi difficoltà a risalire la categoria, ne è l’esempio il Bologna della stagione 2015/2016 che è riuscito a risalire in A solo attraverso i play-off passando solo per la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ilè una tra le squadre più accreditate, se non la più accredita, per vincere il campionato di serie B. Gli enormi investimenti fatti dal duoe Berlusconi per dare una squadra forte adovrebbero garantire in maniera certa la serie A, ma non è così. Il campionato cadetto è molto difficile, completamente diverso sia dalla Lega Pro che dalla serie A, rispetto alla Lega Pro è molto più tecnico invece rispetto alla serie A è molto più fisico e d’intensità. Molte squadre scese dalla A, nonostante avessero una rosa fortissima, hanno avuto enormi difficoltà a risalire la categoria, ne è l’esempio il Bologna della stagione 2015/2016 che è riuscito a risalire in A solo attraverso i play-off passando solo per la ...

citynowit : “L'amministratore delegato spiega il percorso che dovrà fare la società ” - Notiziedi_it : Galliani lancia il Monza: “La nostra missione è portarlo in A nel 2021. Vi svelo il primo discorso di Berlusconi” - infoitsport : Donati allontana il 'rossonero': 'Tanto Milan qui? Al Monza si parla solo del Monza. Conquistato da Galliani' - infoitsport : Monza, Galliani: 'Se non andiamo in A sarebbe un fallimento. Brocchi ottimo allenatore' - luca_carioli : 'Con orgoglio, perché MONZA NON È MILANO: noi vogliamo rafforzarne l'identità, essere la squadra di tutta la Brianz… -