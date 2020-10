Milan | Ibrahimovic fa sorridere Pioli | intera seduta in gruppo

Leggi su calcionews24

Stefanopuò: Zlatansembra ormai completamente recuperato e va verso una maglia da titolare nel derby Buone notizie per Stefano. Zlatansembra ormai completamente recuperato dopo la negatività al secondo tampone al Coronavirus. Il centravanti svedese oggi ha sostenuto l'di allenamento in, dopo due settimane di assenza. Secondo Sky Sport,ora va verso una maglia di titolare nel derby contro l'Inter, in programma sabato alle 18.00, con la situazione che resta da monitorare.