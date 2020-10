Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, matrimonio dopo Temptation Island: «Cento di questi giorni insieme» (Di domenica 11 ottobre 2020) Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso si sposano dopo Temptation Island. La tanto attesa proposta di matrimonio è arrivata nel giorno del 43esimo compleanno dell’ex Miss Italia. Amoruso ha regalato alla Nazzaro un anello, un passo importante per una coppia che il grande pubblico ha imparato a conoscere a Temptation Island. Lui ex scapolo d’oro, lei reduce da un matrimonio finito male: fra i due una distanza, quella che separa Roma e Firenze. Amoruso, infatti, vive e lavora in Toscana, mentre la Nazzaro è nella Capitale, divisa fra impegni lavorativi e i suoi due bambini. L’annuncio su Instagram, con una foto ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 11 ottobre 2020)si sposano. La tanto attesa proposta diè arrivata nel giorno del 43esimo compleanno dell’ex Miss Italia.ha regalato allaun anello, un passo importante per una coppia che il grande pubblico ha imparato a conoscere a. Lui ex scapolo d’oro, lei reduce da unfinito male: fra i due una distanza, quella che separa Roma e Firenze., infatti, vive e lavora in Toscana, mentre laè nella Capitale, divisa fra impegni lavorativi e i suoi due bambini. L’annuncio su Instagram, con una foto ...

