LIVE Palermo-Avellino | le formazioni ufficiali

(Di domenica 11 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Piero Braglia va caccia di conferme dopo il blitz contro la Viterbese. L’affronta in trasferta ildi Roberto Boscaglia. Il tecnico toscano dovrà rinunciare, da qui alle prossime tre settimane, all’ultimo arrivato Errico. Il centrocampista ha rimediato uno stiramento al bicipite femorale della coscia destra. In attacco però l’ingresso di Fella che garantirà maggior dinamicità ai lupi., le(3-5-2): Pelagotti; Peretti, Lancini, Marconi; Doda, Luperini, Odjer, Broh, Valente; Rauti, Lucca. A disp.: Fallani, Matranga, Accardi, Floriano, Martin, Saraniti, Silipo, Santana, Kanoute, Somma, ...

Ballottaggi: Fella - Santaniello - Bernardotto: 50% - 30% - 20%; Aloi - Santaniello: 60% - 40% (se gioca Santaniello 3-4-3 o 3-4-1-2); De Francesco - Santaniello: 55% - 45% (se gioca Santaniello 3-4-3 ...Alle 15:00 di domenica 11 ottobre Palermo e Avellino scenderanno in campo in occasione della quarta giornata del girone C di Serie C 2020/2021. C’è grande attesa per questa sfida con le due squadre a ...