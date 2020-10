Juventus U23 | bene i ragazzi impegnati con le nazionali

(Di domenica 11 ottobre 2020) Continua a crescere sempre di più il progettoU23. La seconda squadra della Vecchia Signora ha infatti mandato parecchi giocatori con leminori durante questa pausa. Tutto questo è sicuramente sintomo di un lavoro che sta andando avanti nel migliore dei modi, anno dopo anno. CREDIT: Getty ImagesQuanti impegni per i giovani dellaU23: Sono stati questi i baby calciatori bianconeri ad aver preso parte agli impegni internazionale: Radu Dragusin, difensore classe 2002 è stato convocato per la sfida valida per le qualificazioni agli Europei Under 21 con la sua Romania. Il giocatore, però, ha solamente osservato la gara persa 1-0 contro l’Ucraina, dalla panchina. Ha giocato invece da titolare Daouda Peeters con il Belgio U21 nella gara vinta dalla squadra belga per 5-0 ...

