Juventus, Peeters su Cristiano Ronaldo: "In allenamento dobbiamo stare attenti a non lasciare il piede" (Di domenica 11 ottobre 2020) Il calciatore della Juventus Daouda Peeters ha concesso un'intervista a RTFB, parlando della sua esperienza in bianconero e svelando qualche retroscena in merito a Cristiano Ronaldo. "La prima volta che l'ho visto era in palestra su una macchina. Mi ha salutato e mi ha domandato alcune cose sul Belgio e sulla Guinea. CR7 è un capitale del club, perciò lo staff ci dice di stare attenti in allenamento. Nonostante noi giovani vogliamo metterci in mostra, dobbiamo fare attenzione a non lasciare il piede".

