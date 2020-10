I microrobot ci cureranno dall' interno del nostro corpo

Leggi su panorama

(Di domenica 11 ottobre 2020) Automi miniaturizzati in grado di «viaggiare» nell'organismo. E cellule cerebrali artificiali che dialogano con quelle vere. Sono le straordinarie invenzioni messe a punto da due giovani ricercatori italiani. Che promettono di rivoluzionare le terapie.Gli scienziati, anche quelli che spostano ogni giorno i confini del fattibile un po' più in là, sono pur sempre uomini e donne come noi. Sognano e costruiscono idee e carriere anche davanti a un film, nonostante risalga a più di 50 anni fa.Solo così si spiega il fatto che ancora oggi, negli incontri dedicate allaica, dietro le spalle dei relatori scorrono quasi sempre le immagini di Viaggio allucinante, film del 1966 (a cui sceneggiatura Isaac Asimov trarrà un romanzo) che narrava la storia di un equipaggio di un sottomarino miniaturizzato che ...