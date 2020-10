GP Francia, Petrucci: "Non avrei mai immaginato di poter vincere" (Di domenica 11 ottobre 2020) LE MANS - "E' incredibile perché sin da questa mattina avevo buone sensazioni. Con la pioggia mi sono detto che potevo farcela comunque. In passato sono arrivato solo sul podio a Le Mans, non avrei ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 11 ottobre 2020) LE MANS - "E' incredibile perché sin da questa mattina avevo buone sensazioni. Con la pioggia mi sono detto che potevo farcela comunque. In passato sono arrivato solo sul podio a Le Mans, non...

SkySportMotoGP : ?? PETRUCCI STREPITOSO A LE MANS ???? ? Primo podio in #MotoGP per un super Alex Marquez ? Cadute per Rossi, Morbidel… - sportli26181512 : MotoGP, la classifica del Mondiale dopo GP Francia: Dovizioso si riavvicina alla vetta: Mondiale di MotoGP più aper… - AnoNyme38373961 : Gp Francia, Petrucci vince a Le Mans, Alex Marquez 2° qds qdsnotizie - GiaPettinelli : In Francia vince Petrucci, Dovizioso è quarto - AnsaMarche : Moto: in Francia vince Petrucci, Dovizioso è quarto. A Le Mans 2/o Alex Marquez e quarto l'altro italiano Dovizioso -