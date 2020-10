Covid, il Viminale: mascherina anche per attività motoria all'aperto (Di domenica 11 ottobre 2020) Il decreto legge approvato il 7 ottobre «esenta dall'obbligo di utilizzo solo coloro che abbiano in corso l'attività sportiva e non quella motoria, non esonerata, invece, dall'obbligo in questione» Leggi su ilsole24ore (Di domenica 11 ottobre 2020) Il decreto legge approvato il 7 ottobre «esenta dall'obbligo di utilizzo solo coloro che abbiano in corso l'; sportiva e non quella, non esonerata, invece, dall'obbligo in questione»

Può non metterla solo chi sta facendo attività sportiva. La precisazione arriva dal Viminale attraverso una circolare firmata ieri sera dal capo di Gabinetto Bruno Frattasi. Con l'atto vengono dati ...

