Corea del Nord, Kim Jong-Un mostra i missili intercontinentali alla imponente parata militare. Sul coronavirus: “Da noi non esiste” (Di domenica 11 ottobre 2020) Il leader NordCoreano Kim Jong Un ha mostrato alcuni missili intercontinentali durante la parata militare in cui si è di nuovo mostrato in pubblico. Le armi, dovrebbero far parte di quel nuovo arsenale “strategico” che il leader NordCoreano aveva promesso alla popolazione alcuni mesi fa. Kim, tuttavia, ha evitato le critiche dirette a Washington durante l’evento che ha celebrato il 75esimo anniversario della fondazione del Partito dei lavoratori. Durante l’evento, il leader asiatico ha affermato nuovamente che non ci sono casi di coronavirus nel Paese. alla parata militare, la piu’ ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 ottobre 2020) Il leaderno KimUn hato alcunidurante lain cui si è di nuovoto in pubblico. Le armi, dovrebbero far parte di quel nuovo arsenale “strategico” che il leaderno aveva promessopopolazione alcuni mesi fa. Kim, tuttavia, ha evitato le critiche dirette a Washington durante l’evento che ha celebrato il 75esimo anniversario della fondazione del Partito dei lavoratori. Durante l’evento, il leader asiatico ha affermato nuovamente che non ci sono casi dinel Paese., la piu’ ...

repubblica : Corea del Nord, faraonica parata militare. Kim II Sung: 'Da noi zero contagi, auguri ai malati Covid del mondo' - repubblica : Kim fa sfilare un missile intercontinentale di dimensioni impressionanti - Agenzia_Ansa : Kim Jong-un mostra i muscoli e ad una parata per i 75 anni della fondazione del Partito dei Lavoratori sfilano 'nuo… - Marco_chp1 : RT @repubblica: Kim fa sfilare un missile intercontinentale di dimensioni impressionanti - 1GMarco : RT @repubblica: Corea del Nord, faraonica parata militare. Kim II Sung: 'Da noi zero contagi, auguri ai malati Covid del mondo' https://t.c… -