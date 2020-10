Caterina Balivo in lacrime: Peter è morto (Di domenica 11 ottobre 2020) Su Instagram la conduttrice Caterina Balivo si è mostrata commossa ai fan, a cui ha spiegato il motivo del suo stato d’animo: è scomparso all’improvviso il coniglietto Peter, che ha seguito lei e la sua famiglia in tanti momenti negli ultimi anni. I fan di Caterina Balivo sono abituati a vederla sempre allegra e frizzante. Ma di recente si sono preoccupati. In una Instagram Story, infatti, Caterina si èArticolo completo: Caterina Balivo in lacrime: Peter è morto dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 11 ottobre 2020) Su Instagram la conduttricesi è mostrata commossa ai fan, a cui ha spiegato il motivo del suo stato d’animo: è scomparso all’improvviso il coniglietto, che ha seguito lei e la sua famiglia in tanti momenti negli ultimi anni. I fan disono abituati a vederla sempre allegra e frizzante. Ma di recente si sono preoccupati. In una Instagram Story, infatti,si èArticolo completo:indal blog SoloDonna

zazoomblog : Caterina Balivo scoppia in lacrime su Instagram: «È morto. Mi mancherai...» - #Caterina #Balivo #scoppia #lacrime - GossipItalia3 : Caterina Balivo pecca di vanità in accappatoio, piovono critiche #gossipitalianews - zazoomblog : Lutto per Caterina Balivo struggente annuncio: “Se ne è andato” - #Lutto #Caterina #Balivo #struggente - 1970Adrien : Adoro gli animali e ritengo che siano meglio degli umani. Ma scrivere così un titolo x attirare visualizzazioni è u… - GossipItalia3 : Caterina Balivo Instagram, sorriso disarmante e costume tagliato ai lati: «Spettacolo vero» #gossipitalianews -