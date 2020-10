Carolina Morace fa coming out: “Ho sposato Nicola Jane, vogliamo un figlio” (Di domenica 11 ottobre 2020) “Credo che nella vita ci siano dei momenti in cui certe cose diventano naturali. Forse prima non si è pronti. Poi, un giorno, le parole nascono con una spontaneità nuova. Ho fatto coming out per aiutare le donne del calcio. L’ho fatto naturalmente per loro, per le più giovani, ma l’ho fatto anche per molte mie amiche quarantenni o cinquantenni che ancora non trovano il coraggio di raccontarsi”. Carolina Morace ha annunciato la relazione con Nicola Jane Williams. L’ex calciatrice e commentatrice sportiva, in un’intervista al Corriere della Sera, ha spiegato i motivi che l’hanno portata a fare coming out. “Ho detto a mio padre: ‘Papà, mi sposo’. E lui: ‘Bene!’. ‘Sì, ma non con ... Leggi su sportface (Di domenica 11 ottobre 2020) “Credo che nella vita ci siano dei momenti in cui certe cose diventano naturali. Forse prima non si è pronti. Poi, un giorno, le parole nascono con una spontaneità nuova. Ho fattoout per aiutare le donne del calcio. L’ho fatto naturalmente per loro, per le più giovani, ma l’ho fatto anche per molte mie amiche quarantenni o cinquantenni che ancora non trovano il coraggio di raccontarsi”.ha annunciato la relazione conWilliams. L’ex calciatrice e commentatrice sportiva, in un’intervista al Corriere della Sera, ha spiegato i motivi che l’hanno portata a fareout. “Ho detto a mio padre: ‘Papà, mi sposo’. E lui: ‘Bene!’. ‘Sì, ma non con ...

