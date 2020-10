Ballando con le stelle: il tweet omofobo di Mario Adinolfi ma Ciacci risponde (Di domenica 11 ottobre 2020) Adinolfi contro Ballando Al Presidente del partito Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi, non piace Ballando con le stelle. Alla vigilia del Coming Out Day scrive un tweet omofobo contro il programma tv, ma non senza conseguenze. Le risposte a tono sono state tantissime, ma una è spiccata più di altre. IL tweet omofobo DI Adinolfi Mariotto, Canino, Matano, Costantino della Gherardesca, il trans, la Celentano che balla con una femmina…quando quest’estate ho cominciato a raccontare la nascita di Gaiuno non immaginavo che lo show del sabato sera della Rai sarebbe stato trasformato nel Gay Pride. Non gli va proprio giù che la comunità LGBT+ ... Leggi su 361magazine (Di domenica 11 ottobre 2020)controAl Presidente del partito Popolo della Famiglia,, non piacecon le. Alla vigilia del Coming Out Day scrive uncontro il programma tv, ma non senza conseguenze. Le risposte a tono sono state tantissime, ma una è spiccata più di altre. ILDItto, Canino, Matano, Costantino della Gherardesca, il trans, la Celentano che balla con una femmina…quando quest’estate ho cominciato a raccontare la nascita di Gaiuno non immaginavo che lo show del sabato sera della Rai sarebbe stato trasformato nel Gay Pride. Non gli va proprio giù che la comunità LGBT+ ...

Ballando_Rai : ?? SPAREGGIO ?? ?? Se vuoi salvare @cdgherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? SPAREGGIO ?? ?? Se vuoi salvare #AntonioCatalani e @tove_villfor vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @CdGherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - VincenzoRenda7 : La filippa resterà anche per il talk di ballando con le stelle? #DomenicaIn - Eurofig36379105 : @Gabbiacane E di fatti cambierà nome in ' Ballando con le 5 stelle'.! -