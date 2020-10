Ballando con le Stelle 2020: Costantino della Gherardesca balla un boogie (VIDEO) (Di domenica 11 ottobre 2020) ballando con le Stelle 2020, Costantino della Gherardesca balla un boogie con Sara di Vaira, vestiti da fiori – Puntata 10 ottobre (VIDEO) Sabato 10 ottobre è andata in onda la quarta puntata di ballando con le Stelle, con la nuova edizione vede alla conduzione sempre Milly Carlucci con la stessa giuria. Nella puntata di ieri abbiamo visto la nuova esibizione del conduttore Costantino della Gherardesca. Nella quarta puntata continuano le esibizioni tematiche di Costantino della Gherardesca, che insieme a Sara di Vaira ha ballato un ... Leggi su dituttounpop (Di domenica 11 ottobre 2020)con leuncon Sara di Vaira, vestiti da fiori – Puntata 10 ottobre () Sabato 10 ottobre è andata in onda la quarta puntata dicon le, con la nuova edizione vede alla conduzione sempre Milly Carlucci con la stessa giuria. Nella puntata di ieri abbiamo visto la nuova esibizione del conduttore. Nella quarta puntata continuano le esibizioni tematiche di, che insieme a Sara di Vaira hato un ...

