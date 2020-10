A Lampedusa hotspot strapieno. Al via i trasferimenti (Di domenica 11 ottobre 2020) AGI - Dopo i 26 sbarchi registrati fra ieri e oggi, torna a riempirsi l'hotspot di Lampedusa dove, a fronte di una capienza massima di 192 posti, ci sono 665 migranti. Davanti all'isola, in rada, c'è la nave quarantena Snav Adriatico e nelle prossime ore dovrebbe arrivare da Augusta anche l'Azzurra. I migranti, dopo che arriveranno gli esiti dei tamponi che accerteranno l'eventuale positività al Covid-19, saranno trasferiti nei due mezzi navali. A Cala Pisana è attraccata pure la nave quarantena Allegra, su cui sono stati già trasferiti 136 migranti. Altri cento lo saranno dopo l'arrivo dell'esito dei tamponi. Intanto altri cinque barchini, per un totale di 70 migranti, sono stati soccorsi a Lampedusa dalle motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza. Salgono ... Leggi su agi (Di domenica 11 ottobre 2020) AGI - Dopo i 26 sbarchi registrati fra ieri e oggi, torna a riempirsi l'didove, a fronte di una capienza massima di 192 posti, ci sono 665 migranti. Davanti all'isola, in rada, c'è la nave quarantena Snav Adriatico e nelle prossime ore dovrebbe arrivare da Augusta anche l'Azzurra. I migranti, dopo che arriveranno gli esiti dei tamponi che accerteranno l'eventuale positività al Covid-19, saranno trasferiti nei due mezzi navali. A Cala Pisana è attraccata pure la nave quarantena Allegra, su cui sono stati già trasferiti 136 migranti. Altri cento lo saranno dopo l'arrivo dell'esito dei tamponi. Intanto altri cinque barchini, per un totale di 70 migranti, sono stati soccorsi adalle motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza. Salgono ...

