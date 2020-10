Traffico Roma del 10-10-2020 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 10 ottobre 2020) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione non moltoregistrato al momento sulla rete viaria cittadina sulla Nomentana restano Tuttavia incolonnamenti a tratti tra via Ettoregnoli e il raccordo anulare sul raccordo abbiamo incolonnamenti nella zona sud nelle due direzioni terapienina la causa ilintenso in tangenziale code per lo stesso motivo tra l’uscita a Stazione Tiburtina e laL’Aquila su quest’ultima rallentamenti di lieve entità tra l’uscita per viale Palmiro Togliatti lo svincolo di via di Tor Cervara in direzione del raccordo la polizia locale Ci segnala un incidente in via Prenestina all’altezza di via Tor de Schiavi incidente anche al Tuscolano in via di Centocelle a ridosso di via Scribonio Curione ...