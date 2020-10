Toscana aumento record | +548 casi positivi in 24 ore

you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 10,5% Regioni con… - SignorAldo : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 10,3% Regioni con il maggio… - Yogaolic : RT @aperru1: Regioni con il maggiore aumento percentuale rispetto a ieri: Umbria +4,32% Campania +3,85% Basilicata +3,71% Sicilia +3,27% To… - simonmp1 : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 10,3% Regioni con il maggio… - aperru1 : Regioni con il maggiore aumento percentuale rispetto a ieri: Umbria +4,32% Campania +3,85% Basilicata +3,71% Sicili… -

Ultime Notizie dalla rete : Toscana aumento

la Toscana con 548, il Piemonte con 499. Il Lazio ne ha 384, l'Emilia Romagna 383. Numeri alti che non fanno sperare niente di buono e nelle ultime ore sono aumentati anche i ricoveri nei reparti ...In Toscana sono 17.643 i casi di positività al coronavirus ... in netta crescita rispetto ai giorni scorsi, visto che ieri l'aumento era di 276. Dei nuovi casi 162 sono asintomatici e 145 erano già in ...