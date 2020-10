Roma, alla manifestazione No Mask un ragazzo distribuisce volantini delle onoranze funebri Taffo. La reazione dei dimostranti (Di sabato 10 ottobre 2020) Urla, spintoni, insulti contro le forze dell’ordine: è quello che è successo durante il fermo di un manifestante no Mask in piazza San Giovanni, a Roma, per il sit-in contro l’uso della mascherina in funzione anti-Covid e la gestione governativa della pandemia. Durante i concitati momenti, però, qualcuno ha approfittato per farsi pubblicità: si tratta di un ragazzo che, per conto dell’agenzia Romana di onoranze funebri Taffo, già nota per la sua originale comunicazione sui social, ha distribuito volantini tra i dimostranti. Ma la reazione dei negazionisti non è entusiastica: c’è chi butta i volantini a terra, c’è chi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 ottobre 2020) Urla, spintoni, insulti contro le forze dell’ordine: è quello che è successo durante il fermo di un manifestante noin piazza San Giovanni, a, per il sit-in contro l’uso della mascherina in funzione anti-Covid e la gestione governativa della pandemia. Durante i concitati momenti, però, qualcuno ha approfittato per farsi pubblicità: si tratta di unche, per conto dell’agenziana di, già nota per la sua originale comunicazione sui social, ha distribuitotra i. Ma ladei negazionisti non è entusiastica: c’è chi butta ia terra, c’è chi ...

repubblica : Roma, manifestazione negazionisti, l'ordine del ministro alla polizia: 'Pugno duro contro i no mask' - virginiaraggi : Questa mattina ho deposto una corona al Tempio Maggiore per ricordare il piccolo Stefano Gaj Taché, ucciso nell’att… - lauraboldrini : #NoMask, #negazionisti e fascisti non manifestano per la libertà ma attentano alla nostra salute. Come ricordato a… - GianmarcoGirot1 : RT @crialicata: Roma | Thread Giletti vs Calenda. Se la battaglia a sindaco di Roma sarà Calenda vs Giletti verrà ufficializzato che alla d… - ilfattovideo : Roma, alla manifestazione No Mask un ragazzo distribuisce volantini delle onoranze funebri Taffo. La reazione dei d… -