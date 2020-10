Non solo Giletti: quando il pop si fa politica e viceversa (Di sabato 10 ottobre 2020) Se la sua candidatura al Campidoglio si rivelasse effettiva, Massimo Giletti sarebbe solo l’ultimo volto “pop” prestato alla politica: gli esempi più eclatanti Mentre conduce ogni domenica sera su La7 il talk show Non è l’Arena, Massimo Giletti pensa già al suo futuro professionale che potrebbe passare per il Campidoglio: “Io candidato a Sindaco di Roma? Non lo escludo“, ha detto ieri nel corso di una trasmissione che conduce su una nota emittente radiofonica, aggiungendo poi che il suo contratto con la rete di Urbano Cairo dovrebbe scadere alla fine di quest’anno, cosa che gli permetterebbe di provare nuove strade, ma- precisa- “solo se posso incidere”. Dalla politica al pop In ... Leggi su zon (Di sabato 10 ottobre 2020) Se la sua candidatura al Campidoglio si rivelasse effettiva, Massimosarebbel’ultimo volto “pop” prestato alla: gli esempi più eclatanti Mentre conduce ogni domenica sera su La7 il talk show Non è l’Arena, Massimopensa già al suo futuro professionale che potrebbe passare per il Campidoglio: “Io candidato a Sindaco di Roma? Non lo escludo“, ha detto ieri nel corso di una trasmissione che conduce su una nota emittente radiofonica, aggiungendo poi che il suo contratto con la rete di Urbano Cairo dovrebbe scadere alla fine di quest’anno, cosa che gli permetterebbe di provare nuove strade, ma- precisa- “se posso incidere”. Dallaal pop In ...

Pontifex_it : Tutti i cristiani e gli uomini di buona volontà sono chiamati oggi a lottare non solo per l’abolizione della pena d… - Pontifex_it : L’amore all’altro per quello che è ci spinge a cercare il meglio per la sua vita. Solo coltivando questo modo di re… - mtvitalia : La cosa migliore è che non ci sono risentimenti, solo voglia di verità e di scrivere le proprie regole ?? #LittleMix… - goldennochu97 : volta, solo per pensare al suo benessere come compagnia - come se agire in questo modo non lo facesse cadere ancora… - Thetigerblack4 : RT @aidalaverdadera: Oggi c’è il battesimo di Azzurra e per le norme anti Covid ci potrà essere solo una persona in più in chiesa chissà ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Non solo Liguria: la Svizzera mette altre regioni italiane nella “lista rossa” Il Secolo XIX “La mascherina è dannosa” ma a dirlo in piazza sono solo poche decine di no mask

La polizia osserva a distanza distanza il piccolo sit-in, che ha avuto un momento di tensione quando due giovani sono stati allontanati da un anziano in gilet arancione ...

L’era dei beni comuni

Comune è il bene che non è escludibile ma è rivale nel consumo ed è tale che il vantaggio che ciascuno trae dal suo uso non è separabile da quello che altri pure traggono da esso. In altro modo, il be ...

La polizia osserva a distanza distanza il piccolo sit-in, che ha avuto un momento di tensione quando due giovani sono stati allontanati da un anziano in gilet arancione ...Comune è il bene che non è escludibile ma è rivale nel consumo ed è tale che il vantaggio che ciascuno trae dal suo uso non è separabile da quello che altri pure traggono da esso. In altro modo, il be ...