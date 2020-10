Covid-19, Speranza: “Non siamo ancora fuori dalla fase più difficile” (Di sabato 10 ottobre 2020) “Non siamo ancora fuori dalla fase più difficile“. Ad affermarlo con grande fermezza è il ministro della Salute Roberto Speranza, intervenuto ai lavori consultivi dell’incontro su ‘La sanità post Covid-19’ al teatro Bellini di Catania. “Bisogna mantenere con forza tutte le misure di sicurezza con determinazione – ha sottolineato il ministro -, per poter continuare ad avere ancora numeri meno alti di quelli che si registrano in altri paesi europei“. Leggi su sportface (Di sabato 10 ottobre 2020) “Nonpiù difficile“. Ad affermarlo con grande fermezza è il ministro della Salute Roberto, intervenuto ai lavori consultivi dell’incontro su ‘La sanità post-19’ al teatro Bellini di Catania. “Bisogna mantenere con forza tutte le misure di sicurezza con determinazione – ha sottolineato il ministro -, per poter continuare ad averenumeri meno alti di quelli che si registrano in altri paesi europei“.

