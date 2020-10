Boscaglia: “Zero gol? Tranquilli, avremo modo di farne tanti. Tutto sul modulo e gli infortuni” (Di sabato 10 ottobre 2020) Parola a Roberto Boscaglia.Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Avellino, valida per la quarta giornata del campionato di Serie C (Girone C), in programma domani, domenica 11 ottobre, fra le mura dello Stadio “Renzo Barbera”: fischio di inizio alle ore 15.00.Di seguito, le sue dichiarazioni."Se il 3-5-2 di Terni mi ha convinto? I moduli dicono poco e dicono tanto, la cosa importante è l'atteggiamento che deve essere seguito anche dalla tattica. Abbiamo qualche piccola defezione ma siamo Tranquilli, i giocatori sono certo che possano dare il 100%. Credo che l'atteggiamento che abbiamo avuto mercoledì si possa riproporre anche domenica, sia dal punto di vista tattico che emotivo e motivazionale. Zero gol fatti? Succede ogni tanto di ... Leggi su mediagol (Di sabato 10 ottobre 2020) Parola a Roberto.Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Avellino, valida per la quarta giornata del campionato di Serie C (Girone C), in programma domani, domenica 11 ottobre, fra le mura dello Stadio “Renzo Barbera”: fischio di inizio alle ore 15.00.Di seguito, le sue dichiarazioni."Se il 3-5-2 di Terni mi ha convinto? I moduli dicono poco e dicono tanto, la cosa importante è l'atteggiamento che deve essere seguito anche dalla tattica. Abbiamo qualche piccola defezione ma siamo, i giocatori sono certo che possano dare il 100%. Credo che l'atteggiamento che abbiamo avuto mercoledì si possa riproporre anche domenica, sia dal punto di vista tattico che emotivo e motivazionale. Zerofatti? Succede ogni tanto di ...

