Bimbo di 4 anni in condizioni critiche: ignorano i consigli del 118 e muore per colpa di un palloncino (Di sabato 10 ottobre 2020) Ignorate le disposizioni date dall’operatore del 118 al telefono agli ospiti della casa famiglia che, presi dal panico, avrebbero attaccato. Il destino tragico di un bambino si consuma nella capitale: a quattro anno la vita gli viene portata via da un palloncino. Il piccolo era residente in una struttura gestita da una cooperativa dove viveva … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 10 ottobre 2020) Ignorate le disposizioni date dall’operatore del 118 al telefono agli ospiti della casa famiglia che, presi dal panico, avrebbero attaccato. Il destino tragico di un bambino si consuma nella capitale: a quattro anno la vita gli viene portata via da un. Il piccolo era residente in una struttura gestita da una cooperativa dove viveva … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

IsraelinItaly : Il 9 ottobre di 38 anni fa, il piccolo Stefano Gaj Tachè, un bimbo di soli 2 anni, perse la vita in un attentato or… - Agenzia_Ansa : Il braccio di un bimbo guarito dopo 10 anni grazie alla stampa 3D L'arto raddrizzato al #Rizzoli con strumenti stam… - fanpage : In preda al panico, avrebbero interrotto la comunicazione con l'ambulanza. Disperata la mamma del piccolo - CiaoKarol : Bimbo di 4 anni muore soffocato dal palloncino: «ignorati i consigli del 118»: Roma sotto choc: morto bimbo di 4 an… - CiaoKarol : ++ Roma sotto choc: morto bimbo con un palloncino ++ UNA PREGHIERA PER QUESTO ANGIOLETTO ?????? -