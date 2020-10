Anticipazioni Daydreamer, sabato 10 ottobre 2020: Sanem rivela un segreto a Can (Di sabato 10 ottobre 2020) Le Anticipazioni di “Daydreamer-Le ali del sogno” di sabato 10 ottobre 2020. Sanem porta Can nel luogo in cui da bambina lei si rifugiava per scrivere e gli fa vedere una lettera che in passato aveva scritto per lui. Nonostante i litigi con Emre, Leyla rientra al lavoro e Can la convince a rimanerci almeno una settimana, dato che l’azienda si sta occupando della campagna per la “Red mood cosmetics”. A proposito della campagna, Sanem illustra lo slogan ed il suo progetto. Mevkibe rivela a Melahat che probabilmente Can e Sanem si sposeranno. Pressata dai pettegolezzi del quartiere, Melahat rivela tutto alle vicine, ma Sysun smentisce la notizia e mostra un giornale in cui Can ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 10 ottobre 2020) Ledi “-Le ali del sogno” di10porta Can nel luogo in cui da bambina lei si rifugiava per scrivere e gli fa vedere una lettera che in passato aveva scritto per lui. Nonostante i litigi con Emre, Leyla rientra al lavoro e Can la convince a rimanerci almeno una settimana, dato che l’azienda si sta occupando della campagna per la “Red mood cosmetics”. A proposito della campagna,illustra lo slogan ed il suo progetto. Mevkibea Melahat che probabilmente Can esi sposeranno. Pressata dai pettegolezzi del quartiere, Melahattutto alle vicine, ma Sysun smentisce la notizia e mostra un giornale in cui Can ...

