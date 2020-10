UOMINI E DONNE oggi, puntata 9 ottobre: ROBERTA al centro della scena (Di venerdì 9 ottobre 2020) Nella puntata di UOMINI e DONNE di ieri, ci eravamo lasciati con al centro dello studio il cavaliere Michele con Carlotta, Veronica e ROBERTA Di Padua. Avevamo appreso che tra Michele e Carlotta c’era stato qualcosa in più ed è nella puntata trasmessa oggi (9 ottobre) che abbiamo scoperto cosa.Leggi anche: WE ARE WHO WE ARE, serie tv Sky: trama, cast e anticipazioniA quanto pare tra i due c’è stato un bacio. ROBERTA non ne sapeva nulla e infatti ci resta male. Michele, però, a domanda diretta della conduttrice Maria De Filippi per quale delle tre DONNE provasse più attrazione fisica, risponde con il nome di ROBERTA. Emerge quindi che con ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 9 ottobre 2020) Nelladidi ieri, ci eravamo lasciati con aldello studio il cavaliere Michele con Carlotta, Veronica eDi Padua. Avevamo appreso che tra Michele e Carlotta c’era stato qualcosa in più ed è nellatrasmessa(9) che abbiamo scoperto cosa.Leggi anche: WE ARE WHO WE ARE, serie tv Sky: trama, cast e anticipazioniA quanto pare tra i due c’è stato un bacio.non ne sapeva nulla e infatti ci resta male. Michele, però, a domanda direttaconduttrice Maria De Filippi per quale delle treprovasse più attrazione fisica, risponde con il nome di. Emerge quindi che con ...

matteosalvinimi : #Salvini: per le importanti comunali dell'anno prossimo nelle grandi città italiane chiederemo di candidarsi a donn… - matteosalvinimi : #Salvini: La Lega non ha organizzato nessuna manifestazione davanti al Tribunale, non mi sarei mai permesso di dist… - repubblica : Da gennaio ad agosto di quest’anno, 830 donne e uomini hanno perso la vita uccisi dal lavoro. Uno ogni 8 ore. Abbia… - BaobabExp : RT @open_migration: ?? Positivi al #Coronavirus prelevati da #Cas e trasferiti su #NaviQuarantena: ecco come una misura eccezionale destinat… - WyssJeffery : @PatriziaRametta @SoniaLaVera La Scienza non salva. Sono i cuori degli uomini/donne che lo faranno. Senza cuore la… -