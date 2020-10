Traffico Roma del 09-10-2020 ore 13:30 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Luceverde Roma Buon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto rallentamenti per Traffico intenso sulla via Cassia nel tratto compreso tra via dei Due Ponti e via di Grottarossa direzione raccordo anulare prudenza per due incidenti il primo avvenuto sulla via Casilina rallentamenti tra viale Alessandrino e via Silicella in direzione del raccordo anulare il secondo incidente rallenta il Traffico su via Ardeatina via di Fioranello e via di torricola direzione centro trasporto pubblico sulla linea metro C risolto il guasto tecnico ad un treno riattivata la circolazione nel tratto compreso tra pantano e per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma appunto luceverde.it da Silvia su battuto al prossimo aggiornamento un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 9 ottobre 2020) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto rallentamenti perintenso sulla via Cassia nel tratto compreso tra via dei Due Ponti e via di Grottarossa direzione raccordo anulare prudenza per due incidenti il primo avvenuto sulla via Casilina rallentamenti tra viale Alessandrino e via Silicella in direzione del raccordo anulare il secondo incidente rallenta ilsu via Ardeatina via di Fioranello e via di torricola direzione centro trasporto pubblico sulla linea metro C risolto il guasto tecnico ad un treno riattivata la circolazione nel tratto compreso tra pantano e per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sitoappunto luceverde.it da Silvia su battuto al prossimo aggiornamento un servizio a cura della c e della polizia locale di...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 09-10-2020 ore 07:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Sparkle: partnership con l’Internet Exchange torinese TOP-IX

Sparkle, primo operatore di servizi wholesale internazionali in Italia e ottavo nel mondo, annuncia la collaborazione con TOP-IX (TOrino Piemonte Internet eXchange), infrastruttura di interconnessione ...

Tutti in fila per il tampone a Roma nord: notti in auto e attese estenuanti, intorno ai drive in è il caos

Dalla Trionfale a Labaro code infinte per chi deve fare il tampone per il Coronavirus: i quartieri si trasformano in tappeti di automobili ...

