Striscia la Notizia, volano stracci con Tale e Quale Show: "Non è vero", quella pesantissima accusa (Di venerdì 9 ottobre 2020) Striscia la Notizia irrompe a sorpresa su uno dei concorrenti di Tale e Quale Show, il programma condotto su RaiUno da Carlo Conti. A finire nel mirino del tg satirico di Antonio Ricci è Francesco Paolantoni, che ogni venerdì si esibisce nelle varie imitazioni di look e voci dei cantanti famosi. I due conduttori di Striscia, Ficarra e Picone, hanno più volte dato la Notizia del suo compleanno invitando tutti a fargli gli auguri, ma in realtà l'attore napoletano è nato a marzo. E allora sui social ha deciso di sbottare, anche se in maniera ironica: "Striscia ha dato la Notizia del mio compleanno ed io vi ringrazio per gli auguri ma non è vero".

